نجران 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستنفذ جامعة نجران ممثلةً بالوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان "ابدأ بقوة"، ويستمر لمدة يومين.ويستهدف البرنامج مستجدي ومستجدات الجامعة، بهدف تمكينهم من فهم طبيعة المرحلة الجامعية، ورفع جاهزيتهم للتعلم والتعليم، وتحقيق التوافق مع الحياة الجامعية، وإكسابهم مهارات التميز في الدراسة الجامعية، وتعريفهم بالأنظمة واللوائح.ويتناول البرنامج نظام الدراسة الجامعية، وإستراتيجيات التخطيط الشخصي، وكيفية التعامل مع ضغوط الحياة، والمهارات الشخصية والاجتماعية، وأساليب البحث والتعلم الجامعي، وتطبيقات وأمثلة عملية.// انتهى //12:19ت م0048