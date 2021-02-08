المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات " تطمن " بالمدينة المنورة خدماتها لـ 109667 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .وأوضحت صحة "المدينة المنورة" أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:19ت م0049