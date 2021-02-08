عام / أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في المدينة المنورة
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
قدمت عيادات " تطمن " بالمدينة المنورة خدماتها لـ 109667 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .
وأوضحت صحة "المدينة المنورة" أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية .
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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12:19ت م
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