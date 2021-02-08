عرعر 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساشترطت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول جميع المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها والمراجعين .وشددت إدارة التعليم بالمنطقة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمام، وعدم المصافحة، وعدم التجمعات، مؤكدة على المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات.// انتهى //12:20ت م0050