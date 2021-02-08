لندن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تطمينات السلطات الصحية من أن اللقاحات المعتمدة لعلاج فيروس كرونا المستجد تعمل بشكل جيد حتى الآن في مواجهة فصائل المرض الأكثر لانتشارا في البلاد، وذلك على خلفية تساؤلات من فاعلية اللقاحات المستخدمة ضد الفصائل المتطورة من المرض التي تم اكتشافها مؤخراً.وعرجت في الشأن الدولي على نزول أعداد غفيرة من المتظاهرين في ميانمار إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على انقلاب الجيش ضد الحكومة المنتخبة الأسبوع الماضي.وكتبت عن استمرار فرق البحث في الهند عن عشرات المفقودين بعد انهيار جزء من نهر جليدي أطلق سيلًا من المياه والصخور والغبار أسفل واد جبلي في شمال جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا حسب الإحصاءات الرسمية حتى الآن.// انتهى //12:28ت م0051