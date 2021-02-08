جدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسحصدت الخطوط السعودية للتموين وللعام الرابع على التوالي جائزة أفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة من مركز أبحاث حوكمة الشركات "CGC" بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل .وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان أن الجائزة تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها.وأفاد أن التتويج يعد بمثابة تأكيد على إستراتيجية الشركة في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة.من جانبه، بين المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين سلطان البوق أن الشركة حرصت على تأسيس نظام حوكمة فاعل، إيماناً منها بأهمية ذلك على مستوى تنمية أعمالها واستثماراتها على المدى الطويل، والتزامها بالجودة في جميع العمليات التشغيلية.// انتهى //12:39ت م0054