مسقط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 135990 إصابة والوفيات 1535 بنسبة 13ر1% والمتعافين 127853 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 136 والمنومين في العناية المركزة 34.// انتهى //12:40ت م0055