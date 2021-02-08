عام / 135990 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
مسقط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 135990 إصابة والوفيات 1535 بنسبة 13ر1% والمتعافين 127853 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 136 والمنومين في العناية المركزة 34.
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