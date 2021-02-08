تونس 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مساء أمس اتصالاً هاتفيًا برئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للحكومة الليبية إثر فرز نتائج التصويت بملتقى الحوار الليبي المنعقد في جينيف مؤخراً، متمنيا له النجاح في مهامه.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن المشيشي"نوّه برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا ،معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين ".من جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على أن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين وفق نص البيان.وكان رئيس الحكومة التونسية قد اتّصل في وقت سابق برئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي وهنأه بفوزه بهذا المنصب.// انتهى //12:46ت م0056