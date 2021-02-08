عام / 1000 مستفيد من خدمات مركز القلب في الباحة
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
الباحة 2626 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
قدّم مركز القلب في مستشفى الملك فهد بالباحة خدماته لـ 1000 مستفيد خلال عام 2020م .
وأبانت صحة الباحة أن المستشفى أجرى 1276 حالة قسطرة تداخلية، و 951 حالة قسطرة تشخيصية مع تركيب 60 منظم قلب بين مؤقت ودائم، خمسة منها مع مزيل للرجفان، إلى جانب عمل تصوير للشريان باستخدام جهاز تصوير الشرايين لأكثر من 80 حالة .
يذكر أنه تم تدشين مركز القلب الجديد في المستشفى مؤخراً، ويحتوي على غرفتين للعمليات إحداهما تضمنت جهاز الهجين المتخصص في عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، إلى جانب 7 غرف عناية للقلب وغرف للإفاقة تضم 7 أسرة .
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13:39ت م
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