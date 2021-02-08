الباحة 2626 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسقدّم مركز القلب في مستشفى الملك فهد بالباحة خدماته لـ 1000 مستفيد خلال عام 2020م .وأبانت صحة الباحة أن المستشفى أجرى 1276 حالة قسطرة تداخلية، و 951 حالة قسطرة تشخيصية مع تركيب 60 منظم قلب بين مؤقت ودائم، خمسة منها مع مزيل للرجفان، إلى جانب عمل تصوير للشريان باستخدام جهاز تصوير الشرايين لأكثر من 80 حالة .يذكر أنه تم تدشين مركز القلب الجديد في المستشفى مؤخراً، ويحتوي على غرفتين للعمليات إحداهما تضمنت جهاز الهجين المتخصص في عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، إلى جانب 7 غرف عناية للقلب وغرف للإفاقة تضم 7 أسرة .// انتهى //13:39ت م0073