الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.ونوه سموه، بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بالجالية السودانية المقيمة في المملكة وما يتمتعون به من دماثة خلق وخصال طيبة.من جانبه، أعرب السفير السوداني عن الشكر والتقدير لسمو أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال.// انتهى //13:42ت م0075