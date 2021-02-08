أبوظبي 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329,293 حالة.‌‌‌‎كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 9 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 3,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309,692 حالة.// انتهى //13:46ت م0076