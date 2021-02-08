عام / الإمارات تسجل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
أبوظبي 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329,293 حالة.
كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 9 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 3,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309,692 حالة.
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