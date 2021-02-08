القاهرة 26 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بقصر التحرير بالقاهرة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في بيان له اليوم أن لقاء الوزيرين تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد، لاسيما في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.وأوضح أن الاجتماع شهد توافقًا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.// انتهى //13:51ت م0078