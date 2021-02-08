فرسان 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستفقد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي أمس، كلية البنات بمحافظة فرسان.وتجول معالي الدكتور القحطاني والدكتور الحازمي على مبنى الكلية، مستمعين لشرح مفصل من عميدة الكلية الدكتورة عفاف بابعير عن أقسام الكلية، وما تقدمه من خدمات لتلبية احتياج سوق العمل، وتحقق رغبات بنات محافظة فرسان، مطلعاً على أبرز احتياجات الكلية.يذكر أن الجولة قد شهدت تدشين معرض "إبداعات فرسانية " في نسخته السادسة، المتضمن عدداً من الأركان كالأشغال اليدوية والفن التشكيلي والتثقيف الصحي والركن الشعبي.// انتهى //13:52ت م0079