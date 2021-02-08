المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن, خدمات منصة الأمن العام "أمن" بإمارة المنطقة, التي يُمكن من خلالها الاطلاع على الوقوعات اليومية, والاستعلام عن القضايا الجنائية.واستمع سموه لشرح وافٍ عن خدمات المنصة, التي ستُسهم في التحول الإلكتروني في جميع الأعمال بين إمارة وشرطة المنطقة, وتُمكّن المختصين من استعراض الحالات الجنائية بشكل لحظي, إضافة للبحث والاستعلام الفوري عن القضايا الجنائية والإجراءات المُتخذة بشأنها دون الحاجة للمُكاتبات الورقية.يُذكر أن مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أسهم في توفير الربط الإلكتروني بين منصة "أمن" وإمارة المنطقة, وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية, التي تمكن الإمارة من مُتابعة تقدم القطاعات الأمنية في أدائها ودعمها للوصول لأهدافها الاستراتيجية, الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة.// انتهى //13:56ت م0083