الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.واطلع سموه على جهود الأمانة في مكافحة جائحة كورونا، مؤكداً ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والعمل على تطبيقها في جميع منشآت القطاع الخاص، وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة.من جانبه أعرب المهندس الجبير عن الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعتهما لأعمال وأنشطة الأمانة وحرصهما على سلامة الجميع.// انتهى //14:03ت م0085