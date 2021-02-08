الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة بالجبيل الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني، المعين حديثاً.ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- ، متمنياً سموه للشيخ القحطاني التوفيق في مهام عمله.من جهته أعرب الشيخ القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء وضمانه لحقوق جميع الأطراف.// انتهى //14:07ت م0086