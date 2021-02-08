الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسعقدت لجنة الموارد المائية لدول مجلس التعاون اليوم اجتماعها الـ34 -عبر الاتصال المرئي- برئاسة المهندس إبراهيم الكعبي من هيئة الكهرباء والمياه بمملكة البحرين، ومشاركة جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال لجنة الموارد المائية والفرق التابعة لها، وكذلك مؤشرات الأداء المحدثة الخاصة بالإستراتيجية الموحدة للمياه، كما اتفقت اللجنة على عقد ورشة عمل خليجية تُعنى بالمياه الجوفية واستدامتها، وتم اتخاذ عدد من التوصيات والموضوعات الفنية لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال المياه.// انتهى //15:17ت م0106