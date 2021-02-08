حائل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستنظم جامعة حائل غداً المؤتمر الأول لكلية العلوم الطبية التطبيقية الافتراضي بعنوان "سرطان الثدي" تحت شعار "التحديات والإدارة " الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين في مجال سرطان الثدي من داخل المملكة وخارجها.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور قرين القرين أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي يتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات الصحية والتوعية بمرض سرطان الثدي وأسباب انتشاره وكذلك أهمية الفحص المبكر بالطرق والوسائل التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المؤتمر معتمد بواقع 24 ساعة تعليمًا طبيًّا مستمرًّا يستهدف الأطباء والجراحين، وأخصائيي الأورام، واستشاريي الأشعة، وكذلك جميع التخصصات الأساسية المساندة من أشعة، ومختبرات طبية، وعلاج طبيعي، وتغذية علاجية وصيدلة وتمريض.// انتهى //15:17ت م0107