جدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة أمس 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، شملت عددا من المراكز الكبرى، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 877 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها 183 مخالفة، وشملت الجولات متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //15:40ت م0108