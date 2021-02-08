جدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.وشدد العثيمين على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.وجدد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //15:41ت م0109