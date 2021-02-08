اقتصادي / تجارة حائل تواصل جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في المنطقة
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
حائل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل اليوم، تنفيذ جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصًا على سلامة المستهلكين.
وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر الصعيدي، أن الجولات استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ذات العلاقة، حيث تم ضبط عدد (165) منشأة تجارية مخالفة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جرى تطبيق العقوبات النظامية في حقها وفقًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وبين أن الفرع نفذ خلال الفترة الماضية أكثر من (3200) زيارة تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وكذلك تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
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