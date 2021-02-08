حائل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل اليوم، تنفيذ ‏جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات ‏المنطقة، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير ‏الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصًا على سلامة المستهلكين.‏وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر ‏الصعيدي، أن الجولات استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ذات ‏العلاقة، حيث تم ضبط عدد (165) منشأة تجارية مخالفة لم تلتزم بتطبيق ‏الإجراءات الاحترازية، حيث جرى تطبيق العقوبات النظامية في حقها ‏‏وفقًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس ‏‏"كورونا".‏وبين أن الفرع نفذ خلال الفترة الماضية أكثر من (3200) ‏زيارة تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات ‏الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تنص ‏على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي ‏الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وكذلك تأمين ‏المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة ‏للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير ‏العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.‏// انتهى //15:42ت م0110