شبوة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي عمليتين تعدّ من العمليات المعقدة، أجريت الأولى لفك الضغط عن الحبل الشوكي، والأخرى لاستئصال ورم في أسفل الدماغ، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة تمهيدًا للفرز وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي نوعي.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.// انتهى //15:49ت م0112