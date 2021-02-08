المنامة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,459.84 نقطة بانخفاض قدره 2.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 637.20 بارتفاع قدره 0.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و385 ألفا و998 سهما بقيمة إجمالية قدرها 909 آلاف و51 دينارا بحرينيا نُفذت من خلال 80 صفقة.// انتهى //15:49ت م0113