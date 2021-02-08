حجة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال شهر يناير 2021 في قسم التسجيل والفرز 6824 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 188 شخصًا، وعيادة التنويم 194 مستفيدًا، وصُرفت الأدوية لـ6986 شخصًا.وراجع قسم المختبر 2804 أشخاص، وقسم المصابين بالأوبئة 6824 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 5695 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 70 مستفيدًا، فيما نفذ 24 نشاطًا للتخلص من النفايات، ووزعت الناموسيات على 3400 شخص.// انتهى //15:51ت م0115