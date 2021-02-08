حجة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وبلغ عدد المستفيدين خلال شهر يناير 2021م على النحو التالي: في قسم الطوارئ 63 مستفيدًا، وقسم الباطنية 938 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 52 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 952 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 35 مستفيدًا.كما تم تنفيذ 23 نشاطًا للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 990 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 487 فردًا.// انتهى //15:53ت م0118