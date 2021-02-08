الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على التشديد بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا"، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كافة، وفقا للتوجيهات والقرارات التي صدرت بهذا الشأن، منوهًا بما تم تحقيقه خلال المدة الماضية من مؤشرات إيجابية لأداء الحملات الرقابية الميدانية على جميع الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وكل منافذ البيع.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري المرئي للوكلاء ورؤساء البلديات وعدد من قيادات الأمانة الذي عُقد اليوم بالأمانة لمتابعة جهود الإدارات والبلديات والمبادرات والخطط المستقبلية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعمال وبرامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، حسب الخطة التي تقوم عليها إستراتيجية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي من الخدمات البلدية للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.واستعرض الاجتماع عددا من المبادرات التي قدمتها الوكالات، والإدارات والبلديات، وعرض مؤشرات الأداء لها، وجهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري لشهر يناير 2021م الماضي، حيث تم إصلاح 66893 م2 من حفر الشوارع، وإزالة 10476 م2 من الكتابات المشوهة، وإزالة 134992 م3 من مخلفات الردم، وإزالة 201 من المظلات والهناقر المخالفة، ومعالجة 52083 من الأرصفة، وإزالة 519 موقعا للأحواش والمخيمات العشوائية، ومعالجة 442 موقعا للباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح وتأهيل 742255 م2 من الحدائق وملاعب الأطفال، وإصلاح 18774 عمود إنارة متهالك، وإزالة 613 لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة 1912 من واجهات المباني والمحالّ، وإزالة 351 سيارة تالفة، وإصلاح 282 لوحة إرشادية.وتناول الاجتماع خطط عمل البلديات منذ بداية هذا العام 2021م، في تحسين المشهد الحضري واستغلال الأراضي وتحفيز الاستثمار، وما قام به مركز البلاغات 940 بالأمانة من مؤشرات الأداء، والنتائج اليومية في التواصل مع المستفيدين والرفع بالبلاغات للإدارات المعنية والبلديات لمعالجتها، تحقيقا لرفع مستوى الخدمات ورضا المستفيدين عن الملاحظات والشكاوى والاستفسارات حول الخدمات البلدية التي يتلقاها المركز بصفة يومية وعلى مدار الساعة، هذا بالإضافة إلى كل الملاحظات والشكاوى التي ترد للمركز حول مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية.وفي نهاية الاجتماع وجه معاليه ببذل الجهود ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة في الاجتماعات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالرقي بمستوى الخدمات البلدية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا" والرفع بتقارير دورية أولا بأول، تحقيقا للأهداف المنشودة خدمة للمواطن والمقيم والرفع من رضا المستفيدين من هذه الخدمات.// انتهى //16:21ت م0134