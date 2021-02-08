القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال هاجمت مساكن الأهالي بالغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وأخطرت بوقف العمل في 4 مساكن وبئر ماء في القرية التوانة .من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة، وذلك بعد توقيفه في باب الغوانمة في القدس المحتلة.// انتهى //16:23ت م0135