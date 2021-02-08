القاهرة 26 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسعَقَدَ وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق اليوم اجتماعاً لآلية التنسيق الثُلاثي في القاهرة لبحث تطورات مسار التعاون المشترك، والوقوف على آخر مستجدات المجالات الإستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدُماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.وأكد الوزراء التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أنه جرى خلال الاجتماع التشاور بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //16:27ت م0136