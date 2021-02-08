القاهرة 26 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها الأسهم منذ بداية العام.وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليارات جنيه، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، كما خسر مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 " بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة.// انتهى //16:53ت م0138