الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسدشن تعليم المنطقة الشرقية , المتلقى الافتراضي للإرشاد التعليمي والمهني لطالبات المرحلة الثانوية، بمشاركة (11) من الجهات التعليمية والشركات والمؤسسات، ويستمر لمدة أسبوع.وأوضح مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور سامي العتيبي أن الملتقى يشارك فيه عدد من الجامعات والكليات والمعاهد بهدف مساعدة الطلبة في اختيار التخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم ما بعد مرحلة التعليم العام، مؤكدا أهمية الاستفادة من الملتقى بالاطلاع على ما لدى الجهات المشاركة من فرص دراسية مستقبلية.من جانبها أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن الملتقى يهدف إلى تحقيق التكيف التربوي للطلبة ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم وفق إمكاناتهم وقدراتهم وتبصيرهم بالفرص المتاحة من التخصصات العلمية والمهنية وخصائصها ومتطلباتها، وتوعيتهم وأولياء الأمور بأهمية جميع التخصصات في مختلف المجالات الفنية والمهنية أو التقنية التي تتوافق مع احتياج سوق العمل.// انتهى //16:55ت م0139