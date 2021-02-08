إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 555511 حالة، منها 31983 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بانه تم تسجيل 1260 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 511502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12026 حالة وفاة.// انتهى //16:55ت م0140