بروكسل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه الأزمة الإنسانية في تيغراي, وتداعياتها الإقليمية بعد ثلاثة أشهر من النزاع.وأفاد المفوض الأوربي للشؤون الخارجية جوتا أوربيليني، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في بيان مشترك لهما, أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي تمنع من تقديم المساعدة الإنسانية لتلبية ضخامة الاحتياجات، وتجنب خطر المجاعة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.وشدد البيان الأوروبي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والأشخاص المتضررين في تيغراي، والمناطق الحدودية في منطقتي عفار وأمهرة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التحيز والإنسانية والحياد والاستقلال.وأكد دعمه لعمل المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، وتشجيعها على مواصلة تحقيقاتها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.// انتهى //16:59ت م0141