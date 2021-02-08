القاهرة 26 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.// انتهى //17:05ت م0143