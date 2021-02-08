سياسي / انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
انطلقت اليوم أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية وبرعاية مصرية .
وأوضح مصدر مسؤول في تصريح له اليوم أن انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني يستهدف السعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.
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17:05ت م
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