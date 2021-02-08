سياسي / انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
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القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
انطلقت اليوم أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية وبرعاية مصرية .
وأوضح مصدر مسؤول في تصريح له اليوم أن ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني يستهدف السعي لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.
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17:05ت م
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