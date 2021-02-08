الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة تعليم الكبار للبنات بالمنطقة الشرقية اليوم مبادرة "تسليم الأجهزة اللوحية" التي استهدفت طالبات المدارس الابتدائية لتعليم الكبار بالمنطقة، وتضمنت تسليم 700 جهاز لوحي للمستفيدات.وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم سير العملية التعليمية واستدامة التعلم النوعي بمدارس تعليم الكبار، وتعزيز فرص التعليم للجميع مدى الحياة، مؤكدة أهمية خلق البيئة المحفزة للتعليم المستمر وفق متطلبات تحديد الاحتياج وحرصا على توفير جودة التعليم.// انتهى //17:57ت م0154