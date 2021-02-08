رياضي / الوحدة يتغلب على الزلفي .. والخليج يكسب مضر في دوري ممتاز اليد
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
تغلب الوحدة على مستضيفه الزلفي 26 ـ 25 اليوم في لقاء مؤجل من الجولة 13 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد
وتقدم الوحدة بهذا الفوز إلى المركز الثاني بـ28 نقطة , فيما تجمد رصيد الزلفي عند 16 نقطة في المركز الساس.
وفي لقاء آخر مؤجل من الجولة 15 تمكن الخليج من الفوز على مضر 34 ـ 33 ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع , فيما بقي مضر متصدراً بـ29 نقطة.
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18:14ت م
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