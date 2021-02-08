الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستغلب الوحدة على مستضيفه الزلفي 26 ـ 25 اليوم في لقاء مؤجل من الجولة 13 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليدوتقدم الوحدة بهذا الفوز إلى المركز الثاني بـ28 نقطة , فيما تجمد رصيد الزلفي عند 16 نقطة في المركز الساس.وفي لقاء آخر مؤجل من الجولة 15 تمكن الخليج من الفوز على مضر 34 ـ 33 ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع , فيما بقي مضر متصدراً بـ29 نقطة.// انتهى //18:14ت م0157