الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مشاركته عن بعد في المعرض الافتراضي التفاعلي في النسخة الافتراضية الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، الذي تنظمه وزارة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تعزيز التقارب الثقافي والترويج لثقافة السلام من خلال زيادة الوعي بين القيم الإنسانية المشتركة والتفاهم بين الجميع على جميع الصُّعُد المحلية والإقليمية والعالمية .واستعرض المعرض بعض المؤشرات المجتمعية، منها الدراسة التي أجراها المركز في المملكة حول التسامح، حيث أشارت بوضوح إلى تمسك المجتمع السعودي بقيمه الإنسانية النابعة من جوهر عقيدته السمحة وثقافته، وكذلك تعكس ما تعمل عليه الحكومة الرشيدة من بناء مجتمع مدني تكون المواطنة فيه هي الأساس بين أفراده .كما شارك المركز بعرض إصدارات المركز الإلكترونية ، وتسنى للزوار القيام بجولة افتراضية على محطات معرض الحوار التفاعلي والاطلاع على محتوياته، التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار وتسليط الضوء على قيمة التسامح والتعايش وبناء جسور متينة للتواصل الفعال .// انتهى //18:19ت م0159