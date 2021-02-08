إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي وعاصمة المال والأعمال للبلاد.وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي عمر شاهد في تصريح صحفي اليوم أن وحدة من قوات الأمن الباكستانية داهمت موقعاً للإرهابيين في حي "شاه عبداللطيف" بناء على معلومات استخباراتية، وتعرضت لمقاومة شرسة من جانب الإرهابيين الذين أطلقوا النار وألقوا قنابل يدوية على قوات الأمن.وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع، وقتلت أحد الإرهابيين، واعتقلت خمسة آخرين، وصادرت من حوزتهم سيارة ملغمة بالمتفجرات، وسترة ناسفة، وكمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة والدوائر الكهربائية، وأجهزة اتصالات، مشيراً إلى أن وحدة إزالة المتفجرات التابعة للشرطة قامت بإبطال مفعول تلك المتفجرات.من جانبه قال الوزير الإقليمي في حكومة إقليم السند ناصر حسين شاه : إن قوات الشرطة نجحت في إحباط مخطط إرهابي كبير خلال العملية الأمنية الأخيرة، موضحاً أن الإرهابي الذي قُتل والإرهابيين المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية على أهداف حساسة في مدينة كراتشي.// انتهى //18:23ت م0161