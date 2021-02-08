القاهرة 26 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسبدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يُعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك بحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.وكان وزراء الخارجية قد عقدوا اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري للتشاور حول مشروع جدول الأعمال وآخر التطورات على الساحة العربية.وسيناقش الاجتماع -الذي يُعقد بمبادرة مشتركة من مصر والأردن- سبل تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.وكانت مصر والأردن تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "حضوريا" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة لتعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.//انتهى//18:39ت م0163