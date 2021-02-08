الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسوقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وجمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ)، اتفاقية شراكة مجتمعية لرعاية أنشطة وفعاليات إدارة الإبداع بصحة الرياض.وتنص الاتفاقية على قيام جمعية التوعية الوقائية للشباب بالتكامل مع صحة الرياض في برامج الإبداع والابتكار بمجال التوعية والرعاية الصحية.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني خلال استقباله اليوم بمكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب " شامخ " حمد بن مشخص العتيبي، والمدير التنفيذي للجمعية متعب ابوظهير، أهمية تعزيز مساهمات القطاعات غير الربحية في التنمية الصحية .من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية عن شكرهم للدكتور الشهراني، ولجميع منسوبي "صحة الرياض"، منوهاً بعطاءات الشؤون الصحية بالرياض، ودورها الريادي في الرعاية الصحية لأبناء المنطقة ودورها الفعال في إشراك، وإتاحة الفرصة للقطاعات غير الربحية والخاصة في المساهمة في الخدمات المجتمعية الجليلة.// انتهى //18:43ت م0164