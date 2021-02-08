الكويت 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 171994, كما سجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 969 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8905 حالات.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 582 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162120.// انتهى //18:54ت م0166