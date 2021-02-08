عمّان 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 336839 إصابة.وأوضحت في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 321278 حالة شفاء بعد تسجيل 943 حالة إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4385 حالة.// انتهى //18:55ت م0167