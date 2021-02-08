الرباط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسلقي 24 عاملا مصرعهم، وتم إنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار بمرآب أرضي لمصنع غير مرخص للنسيج بمدينة طنجة المغربية.وأعلنت السلطات المحلية للمدينة أن الحادث وقع بعد محاصرة مياه الأمطار التي هطلت بغزارة على المدينة للعاملين في هذا المصنع، مما أدى إلى غرقهم، موضحة أن عمليات البحث جارية من طرف فرق الوقاية المدنية لإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.وأضافت أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.// انتهى //19:17ت م0177