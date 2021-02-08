القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالها في القاهرة.وجرى خلال اللقاء استعراض جدول أعمال الاجتماع والبنود المدرجة للمناقشة وجميع الاستعدادات والتحضيرات القائمة له, وكذلك التنسيق والتشاور حيال المواضيع المتعلقة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك.// انتهى //19:18ت م0178