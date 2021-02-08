واشنطن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، ضرورة التيقظ وتعزيز التعاون ودعم الشركاء المحليين لهزيمة تنظيم "داعش" ومنع انتعاش أفكاره المتطرفة، محذراً في الوقت نفسه من أن تنظيم القاعدة لا يزال يشكّل خطرا على الولايات المتحدة.وقال ماكينزي، في كلمة له أمام مؤتمر معهد الشرق الأوسط اليوم: إن تنظيم داعش سيستمر على شكل تمرّد وسيحاول تجديد نفسه في الشرق الأوسط وخارجه وتطوير أهدافه، وعلينا أن نحافظ على اليقظة المستمرة تجاه هذا الأمر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تمكين شركائها المحليين من مقاتلة داعش دون مساعدة من أحد .ولفت الانتباه إلى تراجع عمليات داعش في أفغانستان خلال العام الماضي، لكنه حذّر من ظهور جيل جديد من الموالين للتنظيم من خلال انتشار أفكاره وسط المعتقلين في المعسكرات التي لا تشرف عليها الولايات المتحدة في سوريا والعراق.وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية: أن هناك عدد لا بأس به من مقاتلي داعش موجودين في معسكرات الاعتقال، حيث يتم احتجاز حوالي 10 آلاف شخص من بينهم 2000 من الأجانب .كما أشاد ماكينزي بالتطور الذي أحرزته القوات الأمنية العراقية العام الماضي، مشيراً إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات العراقية، سمح للولايات المتحدة بتخفيض عدد قواتها في البلا .// انتهى //19:22ت م0179