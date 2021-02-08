الكويت 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق08 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم بنظيره الجزائري صبري بوقدوم, وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالها في القاهرة.وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:25ت م0180