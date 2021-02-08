تبوك 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفَّذت أمانة منطقة تبوك اليوم أكثر من 870 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسفرت عن إغلاق ( 70 ) منشأة، ومخالفة (96 ) منشأة تجارية أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وشددت أمانة المنطقة على عدم التهاون في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع, مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".كما دعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //19:25ت م0181