ينبع 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسدشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم حملة توزيع أكثر من 100 جهاز لقياس درجة الحرارة المتطورة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كأحد أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وخصص توزيع الأجهزة للمدارس والإدارات والأقسام المعنية باستقبال المراجعين.وأكد مدير تعليم ينبع على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتكثيف الحملات التوعوية من قبل الصحة المدرسية في مقارّ العمل، وإنشاء غرفة عمليات تجمع الإدارات المعنية لمتابعة كل مستجدات فيروس كورونا.وشدد العطوي على الصحة المدرسية ورجال الأمن بإلزام الموظف والزائر باتباع الإجراءات الوقائية عند الدخول وباستخدام تطبيق «توكلنا» ليكون جزءًا مهمًّا من الإجراءات الاحترازية، مهيبًا بضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والرفع بها للشؤون القانونية، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتباعد في المكاتب بحيث لا تتجاوز ما حُدد في كل مكتب حسب توجيهات الجهات المختصة.وكانت إدارة تعليم ينبع قد كثفت منذ مطلع هذا الأسبوع إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال متابعة التزام الجميع بالبروتوكولات الوقائية من لبس للكمامة وعدم المصافحة والالتزام بوجود المعقمات والتباعد الاجتماعي في جميع الإدارات والأقسام والمكاتب التعليمية والمدارس، وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.// انتهى //19:46ت م0185