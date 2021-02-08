الرباط 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسوقّعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووكالة المغرب العربي للأنباء اليوم بمقر المنظمة بالرباط على اتفاقية شراكة في المجال الإعلامي، تتضمن التنفيذ المشترك لعدد من البرامج والمشاريع العملية لتدريب الصحفيين والإعلاميين من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة بالقارة الأفريقية، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات الدولية حول الإعلام، وفي مجالات النشر وإنتاج المواد الإعلامية.وتتضمن بنود الاتفاقية أيضا التعاون في تنظيم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية المزمع عقده بمدينة مراكش المغربية خلال عام 2022، الذي ستستضيفه الوكالة المغربية.ووقع على الاتفاقية كلٌّ من المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك ، والمدير العام لوكالة الأنباء المغربية خليل الهاشمي الإدريسي.وأكد المدير العام للإيسيسكو في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة جديدة لبناء تعاون مشترك بين المنظمة والوكالة، يهدف إلى تأسيس برامج ومشروعات ذات أثر ملموس وأهداف كبيرة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتكوين الإعلامي، مضيفا أن دعم وتدريب الشباب والاستثمار في القوى البشرية يأتي في مقدمة أولويات رؤية الإيسيسكو الجديدة المبنية على الانفتاح.من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة أن الاتفاقية ستعزز العلاقة الثنائية بين الجانبين، وستمكّن من إتاحة الفرصة للكثير من الشباب الإعلاميين -لا سيما في القارة الأفريقية- من الاستفادة من التدريبات وبناء قدراتهم في مجال الإعلام.// انتهى //19:57ت م0187