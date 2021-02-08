بيروت 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن طفيف عند مستوى 669.15 نقطة بنسبة 0.01 %، أي ما يعادل 0.25 نقطة.فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65970 سهماً، بقيمة 771728 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 40 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و747 دولاراً، مقارنة مع 6 ملايين و746 دولاراً لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:22ت م0189