اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.01 %
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
بيروت 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن طفيف عند مستوى 669.15 نقطة بنسبة 0.01 %، أي ما يعادل 0.25 نقطة.
فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65970 سهماً، بقيمة 771728 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 40 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و747 دولاراً، مقارنة مع 6 ملايين و746 دولاراً لجلسة التداول السابقة.
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20:22ت م
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