الأمم المتحدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسبعث خبراء حقوق الإنسان التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رسائل رسمية إلى 57 حكومة يُعتقد أن لديها مواطنين في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير وانتشالهم من الظروف البائسة التي يعيشون بها في المخيمين.وأكد الخبراء في بيان صحفي اليوم، أن عدد البلدان المعنية والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك.وأشار الخبراء إلى أن بعض رعايا الدول ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات، معربين عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج اللذيْن يضمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال.// انتهى //21:26ت م0203